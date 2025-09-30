Unternehmensverzeichnis
Das mittlere Datenwissenschaftler-Vergütungspaket in Greater Bengaluru bei Angel One beläuft sich auf ₹6.8M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Angel Ones Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/30/2025

Median-Paket
company icon
Angel One
Staff Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Gesamt pro Jahr
₹6.8M
Stufe
T3
Grundgehalt
₹6.07M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹728K
Jahre im Unternehmen
0 Jahre
Jahre Erfahrung
9 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Angel One?

₹13.95M

FAQ

The highest paying salary package reported for a Datenwissenschaftler at Angel One in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹10,858,660. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Angel One for the Datenwissenschaftler role in Greater Bengaluru is ₹7,216,618.

