Anaplan Gehälter

Anaplans Gehaltsbereich reicht von $73,630 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Personalvermittler in United Kingdom am unteren Ende bis $346,725 für einen Software-Engineering-Manager in Israel am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Anaplan. Zuletzt aktualisiert: 8/31/2025

$160K

Software-Ingenieur
P2 $81.2K
P3 $111K
P4 $159K

Full-Stack-Softwareentwickler

Lösungsarchitekt
Median $168K
Produktmanager
Median $132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Personalwesen
Median $344K
Vertrieb
Median $250K
Business-Analyst
$262K
Kundenservice
$98.5K
Customer Success
$281K
Datenwissenschaftler
$116K
Informationstechnologe (IT)
$138K
Marketing-Operations
$89.2K
Produktdesigner
$270K
Projektmanager
$154K
Personalvermittler
$73.6K
Software-Engineering-Manager
$347K
Technischer Programmmanager
$239K
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Anaplan unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)

FAQ

The highest paying role reported at Anaplan is Software-Engineering-Manager at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $346,725. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Anaplan is $156,545.

