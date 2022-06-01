Unternehmensverzeichnis
AmTrust Financial
AmTrust Financial Gehälter

AmTrust Financial's Gehaltsbereich reicht von $85,425 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $141,365 für einen Data Scientist am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von AmTrust Financial. Zuletzt aktualisiert: 8/21/2025

$160K

Business Analyst
$88.2K
Datenanalyst
$119K
Data Scientist
$141K

Software-Ingenieur
$85.4K
FAQ

