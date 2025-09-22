Unternehmensverzeichnis
Amperity
Amperity Datenanalyst Gehälter

Das mittlere Datenanalyst-Vergütungspaket in United States bei Amperity beläuft sich auf $179K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Amperitys Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/22/2025

Median-Paket
Gesamt pro Jahr
$179K
Stufe
-
Grundgehalt
$159K
Stock (/yr)
$15K
Bonus
$5K
Jahre im Unternehmen
2 Jahre
Jahre Erfahrung
6 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Amperity?

$160K

Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
Option

Bei Amperity unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Datenanalyst bei Amperity in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $182,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Amperity für die Position Datenanalyst in United States beträgt $179,000.

Weitere Ressourcen