Amperity
Amperity Business-Analyst Gehälter

Die durchschnittliche Business-Analyst-Gesamtvergütung in United States bei Amperity reicht von $119K bis $173K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Amperitys Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/22/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$136K - $155K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$119K$136K$155K$173K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

$160K

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
Option

Bei Amperity unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Business-Analyst bei Amperity in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $172,870. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Amperity für die Position Business-Analyst in United States beträgt $118,665.

