Die Software-Ingenieur-Vergütung in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area bei Amgen reicht von $108K pro year für L3 bis $152K pro year für L5. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area beläuft sich auf $129K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Amgens Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/30/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
L3
$108K
$104K
$0
$3.5K
L4
$112K
$102K
$500
$9.4K
L5
$152K
$124K
$10K
$17.5K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
0%
JAHR 1
33%
JAHR 2
33%
JAHR 3
34%
JAHR 4
Bei Amgen unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
0% werden unverfallbar im 1st-JAHR (0.00% jährlich)
33% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.00% jährlich)
33% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (33.00% jährlich)
34% werden unverfallbar im 4th-JAHR (34.00% jährlich)
