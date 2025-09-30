Die Software-Ingenieur-Vergütung in San Francisco Bay Area bei Amgen reicht von $206K pro year für L5 bis $254K pro year für L6. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in San Francisco Bay Area beläuft sich auf $212K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Amgens Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/30/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$201K
$155K
$21.5K
$24.5K
L6
$254K
$192K
$19.1K
$43K
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
0%
JAHR 1
33%
JAHR 2
33%
JAHR 3
34%
JAHR 4
Bei Amgen unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
0% werden unverfallbar im 1st-JAHR (0.00% jährlich)
33% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.00% jährlich)
33% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (33.00% jährlich)
34% werden unverfallbar im 4th-JAHR (34.00% jährlich)
