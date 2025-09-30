Amgen Software-Ingenieur Gehälter in Greater Los Angeles Area

Die Software-Ingenieur-Vergütung in Greater Los Angeles Area bei Amgen reicht von $115K pro year für L3 bis $275K pro year für L6. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Greater Los Angeles Area beläuft sich auf $210K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Amgens Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/30/2025

Stufenbezeichnung Gesamt Grundgehalt Aktien (/yr) Bonus L3 ( Einstiegslevel ) $115K $97K $8.1K $9.5K L4 $145K $121K $8.4K $15.6K L5 $189K $149K $15.1K $24.3K L6 $270K $193K $28.2K $48.4K

Neueste Gehaltsangaben

Vesting-Zeitplan Haupt 0 % JAHR 1 33 % JAHR 2 33 % JAHR 3 34 % JAHR 4 Aktienart RSU Bei Amgen unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 0 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 0.00 % jährlich )

33 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 33.00 % jährlich )

33 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 33.00 % jährlich )

34 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 34.00 % jährlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Amgen ?

