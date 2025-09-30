Die Software-Ingenieur-Vergütung in Greater Los Angeles Area bei Amgen reicht von $115K pro year für L3 bis $275K pro year für L6. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Greater Los Angeles Area beläuft sich auf $210K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Amgens Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/30/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
L3
$115K
$97K
$8.1K
$9.5K
L4
$145K
$121K
$8.4K
$15.6K
L5
$189K
$149K
$15.1K
$24.3K
L6
$270K
$193K
$28.2K
$48.4K
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
0%
JAHR 1
33%
JAHR 2
33%
JAHR 3
34%
JAHR 4
Bei Amgen unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
0% werden unverfallbar im 1st-JAHR (0.00% jährlich)
33% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.00% jährlich)
33% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (33.00% jährlich)
34% werden unverfallbar im 4th-JAHR (34.00% jährlich)
Enthaltene TitelNeuen Titel einreichen