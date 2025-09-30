Die Datenwissenschaftler-Vergütung in Greater Los Angeles Area bei Amgen reicht von $96.7K pro year für L3 bis $218K pro year für L6. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Greater Los Angeles Area beläuft sich auf $139K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Amgens Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/30/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
L3
$96.7K
$91.5K
$0
$5.2K
L4
$126K
$116K
$2.7K
$7.8K
L5
$164K
$137K
$8.1K
$19K
L6
$218K
$182K
$7.5K
$28.5K
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
0%
JAHR 1
33%
JAHR 2
33%
JAHR 3
34%
JAHR 4
Bei Amgen unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
0% werden unverfallbar im 1st-JAHR (0.00% jährlich)
33% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.00% jährlich)
33% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (33.00% jährlich)
34% werden unverfallbar im 4th-JAHR (34.00% jährlich)