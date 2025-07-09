Unternehmensverzeichnis
Americold
Americold Gehälter

Americolds Gehaltsbereich reicht von $70,350 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Personalwesen am unteren Ende bis $233,825 für einen Geschäftsentwicklung am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Americold. Zuletzt aktualisiert: 9/11/2025

$160K

Geschäftsentwicklung
$234K
Hardware-Ingenieur
$98K
Personalwesen
$70.4K

Software-Ingenieur
$128K
FAQ

Najbolje plačana pozicija pri Americold je Geschäftsentwicklung at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $233,825. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Americold je $112,750.

