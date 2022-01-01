American Tower Gehälter

American Towers Gehaltsbereich reicht von $34,053 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Projektmanager am unteren Ende bis $222,408 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von American Tower . Zuletzt aktualisiert: 9/11/2025