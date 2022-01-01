Unternehmensverzeichnis
American Tower Gehälter

American Towers Gehaltsbereich reicht von $34,053 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Projektmanager am unteren Ende bis $222,408 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von American Tower. Zuletzt aktualisiert: 9/11/2025

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Hardware-Ingenieur
$106K
Projektmanager
$34.1K
Software-Ingenieur
$199K

Software-Engineering-Manager
$222K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?


Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei American Tower unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)

FAQ

Weitere Ressourcen