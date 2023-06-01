Unternehmensverzeichnis
American Red Cross
American Red Cross Gehälter

American Red Crosss Gehaltsbereich reicht von $30,833 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice am unteren Ende bis $183,600 für einen Marketing am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von American Red Cross. Zuletzt aktualisiert: 9/11/2025

$160K

Verwaltungsassistent
$59.7K
Business-Analyst
$126K
Kundenservice
$30.8K

Datenanalyst
$35.5K
Datenwissenschaftler
$35.2K
Marketing
$184K
Produktmanager
$131K
Projektmanager
$95.5K
Software-Ingenieur
$79.6K
FAQ

The highest paying role reported at American Red Cross is Marketing at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $183,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at American Red Cross is $79,600.

