American Family Insurance
American Family Insurance Gehälter

American Family Insurances Gehaltsbereich reicht von $22,718 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Personalwesen am unteren Ende bis $190,950 für einen Technischer Programmmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von American Family Insurance. Zuletzt aktualisiert: 9/2/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $127K

Backend-Softwareentwickler

Business-Analyst
Median $102K
Software-Engineering-Manager
Median $188K

Datenwissenschaftler
Median $152K
Aktuar
$161K
Personalwesen
$22.7K
Informationstechnologe (IT)
$124K
Marketing
$121K
Vertrieb
$52.5K
Cybersicherheitsanalyst
$153K
Technischer Programmmanager
$191K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei American Family Insurance ist Technischer Programmmanager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $190,950. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei American Family Insurance beträgt $127,000.

Weitere Ressourcen