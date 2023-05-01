Unternehmensverzeichnis
American Axle & Manufacturing
American Axle & Manufacturing Gehälter

American Axle & Manufacturings Gehaltsbereich reicht von $15,075 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenwissenschaftler am unteren Ende bis $183,600 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von American Axle & Manufacturing. Zuletzt aktualisiert: 8/31/2025

$160K

Maschinenbauingenieur
Median $91.7K
Datenwissenschaftler
$15.1K
Produktdesigner
$110K

Software-Engineering-Manager
$184K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei American Axle & Manufacturing ist Software-Engineering-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $183,600. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei American Axle & Manufacturing beträgt $100,640.

Weitere Ressourcen