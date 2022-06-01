Amentum Gehälter

Amentums Gehaltsbereich reicht von $78,605 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Facility-Manager am unteren Ende bis $174,125 für einen Kundenservice am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Amentum . Zuletzt aktualisiert: 9/2/2025