Amentum
Amentum Gehälter

Amentums Gehaltsbereich reicht von $78,605 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Facility-Manager am unteren Ende bis $174,125 für einen Kundenservice am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Amentum. Zuletzt aktualisiert: 9/2/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $80K

Produktions-Softwareentwickler

Datenanalyst
Median $128K
Maschinenbauingenieur
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Kundenservice
$174K
Facility-Manager
$78.6K
Finanzanalyst
$114K
Hardware-Ingenieur
$133K
Informationstechnologe (IT)
$105K
Programmmanager
$129K
Projektmanager
$113K
Cybersicherheitsanalyst
$171K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Amentum ist Kundenservice at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $174,125. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Amentum beträgt $114,425.

