Unternehmensverzeichnis
Ambit
Arbeiten Sie hier? Ihr Unternehmen beanspruchen

Ambit Gehälter

Ambit's Gehaltsbereich reicht von $17,203 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $83,381 für einen Investmentbanker am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Ambit. Zuletzt aktualisiert: 8/9/2025

$160K

Werden Sie bezahlt, nicht ausgespielt

Wir haben Tausende von Angeboten verhandelt und erreichen regelmäßig Erhöhungen von 30.000€+ (manchmal 300.000€+). Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihr Lebenslauf überprüfen von den echten Experten - Recruiter, die es täglich machen.

Investmentbanker
$83.4K
Produktmanager
$39.8K
Software-Ingenieur
$17.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Fehlt Ihre Position?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Vị trí được trả lương cao nhất được báo cáo tại Ambit là Investmentbanker at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $83,381. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu tiềm năng và tiền thưởng nào.
Tổng thu nhập trung vị hàng năm được báo cáo tại Ambit là $39,837.

Empfohlene Jobs

    Keine empfohlenen Jobs für Ambit gefunden

Verwandte Unternehmen

  • Stripe
  • PayPal
  • SoFi
  • Airbnb
  • Lyft
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Andere Ressourcen