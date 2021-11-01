Unternehmensverzeichnis
Ambarella
Ambarella Gehälter

Ambarella's Gehaltsbereich reicht von $54,354 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $305,000 für einen Software Engineering Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Ambarella. Zuletzt aktualisiert: 8/11/2025

$160K

Hardware-Ingenieur
Median $255K

ASIC-Ingenieur

Software-Ingenieur
Median $54.4K
Software Engineering Manager
Median $305K

Business Analyst
$235K
Marketing
$231K
Lösungsarchitekt
$251K
Die am besten bezahlte Rolle, die bei Ambarella gemeldet wurde, ist Software Engineering Manager mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $305,000. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Ambarella gemeldet wurde, beträgt $243,210.

