Alteryx
Alteryx Software-Ingenieur Gehälter in United States

Die Software-Ingenieur-Vergütung in United States bei Alteryx reicht von $177K pro year für Software Engineer bis $256K pro year für Lead Software Engineer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $199K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Alteryxs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/30/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Associate Software Engineer
(Einstiegslevel)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$177K
$141K
$24.7K
$11.2K
Senior Software Engineer
$219K
$170K
$28.9K
$20.5K
Lead Software Engineer
$256K
$188K
$40.4K
$27.8K
Anzeigen 2 Weitere Stufen
$160K

Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

33.3%

JAHR 1

33.3%

JAHR 2

33.4%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei Alteryx unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.4% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (33.40% jährlich)



Enthaltene Titel

Neuen Titel einreichen

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

FAQ

The highest paying salary package reported for a Software-Ingenieur at Alteryx in United States sits at a yearly total compensation of $290,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Alteryx for the Software-Ingenieur role in United States is $198,500.

