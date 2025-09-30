Die Software-Ingenieur-Vergütung in United States bei Alteryx reicht von $177K pro year für Software Engineer bis $256K pro year für Lead Software Engineer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $199K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Alteryxs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/30/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$177K
$141K
$24.7K
$11.2K
Senior Software Engineer
$219K
$170K
$28.9K
$20.5K
Lead Software Engineer
$256K
$188K
$40.4K
$27.8K
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
33.3%
JAHR 1
33.3%
JAHR 2
33.4%
JAHR 3
Bei Alteryx unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:
33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.30% jährlich)
33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.30% jährlich)
33.4% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (33.40% jährlich)