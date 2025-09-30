Unternehmensverzeichnis
Alteryx
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Software-Ingenieur

  • Alle Software-Ingenieur-Gehälter

  • Prague Metropolitan Area

Alteryx Software-Ingenieur Gehälter in Prague Metropolitan Area

Die Software-Ingenieur-Vergütung in Prague Metropolitan Area bei Alteryx beträgt CZK 1.86M pro year für Senior Software Engineer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Prague Metropolitan Area beläuft sich auf CZK 2.02M. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Alteryxs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/30/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Vergütung hinzufügenStufen vergleichen
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Associate Software Engineer
(Einstiegslevel)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.86M
CZK 1.58M
CZK 177K
CZK 105K
Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Anzeigen 2 Weitere Stufen
Vergütung hinzufügenStufen vergleichen

CZK 3.5M

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Neueste Gehaltsangaben
HinzufügenVergütung hinzufügenVergütung hinzufügen

Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Daten exportierenOffene Stellen anzeigen
Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

33.3%

JAHR 1

33.3%

JAHR 2

33.4%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei Alteryx unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.4% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (33.40% jährlich)



Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Software-Ingenieur Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

Enthaltene Titel

Neuen Titel einreichen

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

FAQ

The highest paying salary package reported for a Software-Ingenieur at Alteryx in Prague Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of CZK 3,641,397. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Alteryx for the Software-Ingenieur role in Prague Metropolitan Area is CZK 1,906,989.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Alteryx gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen