Die Software-Ingenieur-Vergütung in Greater Bengaluru bei Alteryx reicht von ₹2.28M pro year für Associate Software Engineer bis ₹7.04M pro year für Lead Software Engineer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Greater Bengaluru beläuft sich auf ₹4.23M. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Alteryxs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/30/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Associate Software Engineer
₹2.28M
₹1.84M
₹261K
₹183K
Software Engineer
₹3.41M
₹2.66M
₹511K
₹236K
Senior Software Engineer
₹6.25M
₹4.75M
₹1.28M
₹220K
Lead Software Engineer
₹7.04M
₹5.91M
₹773K
₹361K
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
33.3%
JAHR 1
33.3%
JAHR 2
33.4%
JAHR 3
Bei Alteryx unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:
33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.30% jährlich)
33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.30% jährlich)
33.4% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (33.40% jährlich)