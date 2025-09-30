Unternehmensverzeichnis
Alteryx
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Software-Ingenieur

  • Alle Software-Ingenieur-Gehälter

  • Greater Bengaluru

Alteryx Software-Ingenieur Gehälter in Greater Bengaluru

Die Software-Ingenieur-Vergütung in Greater Bengaluru bei Alteryx reicht von ₹2.28M pro year für Associate Software Engineer bis ₹7.04M pro year für Lead Software Engineer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Greater Bengaluru beläuft sich auf ₹4.23M. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Alteryxs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/30/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Associate Software Engineer
(Einstiegslevel)
₹2.28M
₹1.84M
₹261K
₹183K
Software Engineer
₹3.41M
₹2.66M
₹511K
₹236K
Senior Software Engineer
₹6.25M
₹4.75M
₹1.28M
₹220K
Lead Software Engineer
₹7.04M
₹5.91M
₹773K
₹361K
Anzeigen 2 Weitere Stufen
₹13.94M

Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

33.3%

JAHR 1

33.3%

JAHR 2

33.4%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei Alteryx unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.4% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (33.40% jährlich)



Enthaltene Titel

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

FAQ

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור Software-Ingenieur ב-Alteryx in Greater Bengaluru עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹7,876,023. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Alteryx עבור תפקיד Software-Ingenieur in Greater Bengaluru הוא ₹3,912,781.

