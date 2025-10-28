Unternehmensverzeichnis
Alteryx
Alteryx Produktmanager Gehälter

Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Alteryxs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/28/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

CZK 1.53M - CZK 1.82M
Czech Republic
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
CZK 1.41MCZK 1.53MCZK 1.82MCZK 1.93M
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan

33.3%

JAHR 1

33.3%

JAHR 2

33.4%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei Alteryx unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.4% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (33.40% jährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Produktmanager bei Alteryx in Czech Republic liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von CZK 1,932,908. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Alteryx für die Position Produktmanager in Czech Republic beträgt CZK 1,411,863.

