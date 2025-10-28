Die durchschnittliche Marketing-Gesamtvergütung in United States bei Alteryx reicht von $320K bis $454K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Alteryxs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/28/2025
Durchschnittliche Gesamtvergütung
Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community!
33.3%
JAHR 1
33.3%
JAHR 2
33.4%
JAHR 3
Bei Alteryx unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:
33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.30% jährlich)
33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.30% jährlich)
33.4% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (33.40% jährlich)