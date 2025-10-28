Unternehmensverzeichnis
Alteryx
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Unternehmensberater

  • Alle Unternehmensberater-Gehälter

Alteryx Unternehmensberater Gehälter

Die durchschnittliche Unternehmensberater-Gesamtvergütung in United States bei Alteryx reicht von $120K bis $174K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Alteryxs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/28/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$137K - $156K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$120K$137K$156K$174K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Wir brauchen nur noch 3 weitere Unternehmensberater Einträges bei Alteryx um freizuschalten!

Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community!

💰 Alle anzeigen Gehälter

💪 Beitragen Dein Gehalt

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Vesting-Zeitplan

33.3%

JAHR 1

33.3%

JAHR 2

33.4%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei Alteryx unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.4% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (33.40% jährlich)



Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Unternehmensberater Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Unternehmensberater bei Alteryx in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $174,168. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Alteryx für die Position Unternehmensberater in United States beträgt $119,556.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Alteryx gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen