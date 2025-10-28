Alteryx Personalwesen Gehälter

Die durchschnittliche Personalwesen-Gesamtvergütung in United States bei Alteryx reicht von $173K bis $237K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Alteryxs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/28/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung $186K - $224K United States Übliche Spanne Mögliche Spanne $173K $186K $224K $237K Übliche Spanne Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan Haupt 33.3 % JAHR 1 33.3 % JAHR 2 33.4 % JAHR 3 Aktienart RSU Bei Alteryx unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan: 33.3 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 33.30 % jährlich )

33.3 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 33.30 % jährlich )

33.4 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 33.40 % jährlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Alteryx ?

