Alteryx
Alteryx Customer Success Gehälter

Die durchschnittliche Customer Success-Gesamtvergütung in India bei Alteryx reicht von ₹2.1M bis ₹2.99M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Alteryxs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/28/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

₹2.4M - ₹2.81M
India
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
₹2.1M₹2.4M₹2.81M₹2.99M
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan

33.3%

JAHR 1

33.3%

JAHR 2

33.4%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei Alteryx unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.4% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (33.40% jährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Customer Success bei Alteryx in India liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹2,991,697. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Alteryx für die Position Customer Success in India beträgt ₹2,096,745.

