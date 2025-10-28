Unternehmensverzeichnis
Alternative Payments
Alternative Payments Software-Engineering-Manager Gehälter

Die durchschnittliche Software-Engineering-Manager-Gesamtvergütung in Brazil bei Alternative Payments reicht von R$456K bis R$647K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Alternative Paymentss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/28/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

R$518K - R$613K
Brazil
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
R$456KR$518KR$613KR$647K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei Alternative Payments?

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Engineering-Manager bei Alternative Payments in Brazil liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von R$647,027. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Alternative Payments für die Position Software-Engineering-Manager in Brazil beträgt R$455,732.

