ALTEN
  • Italy

ALTEN Software-Ingenieur Gehälter in Italy

Die Software-Ingenieur-Vergütung in Italy bei ALTEN reicht von €27.5K pro year für Software Engineer I bis €36.6K pro year für Senior Software Engineer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Italy beläuft sich auf €30.3K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für ALTENs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/30/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Software Engineer I
(Einstiegslevel)
€27.5K
€27.5K
€0
€0
Software Engineer II
€33K
€33K
€0
€0
Senior Software Engineer
€36.6K
€36.6K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Was sind die Karrierestufen bei ALTEN?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei ALTEN in Italy liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von €36,566. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei ALTEN für die Position Software-Ingenieur in Italy beträgt €30,296.

