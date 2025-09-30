Unternehmensverzeichnis
ALTEN
ALTEN Software-Ingenieur Gehälter in Greater Montreal

Die Software-Ingenieur-Vergütung in Greater Montreal bei ALTEN reicht von CA$85.6K pro year für Software Engineer I bis CA$91.5K pro year für Software Engineer II. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Greater Montreal beläuft sich auf CA$88.4K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für ALTENs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/30/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Software Engineer I
(Einstiegslevel)
CA$85.6K
CA$85.6K
CA$0
CA$0
Software Engineer II
CA$91.5K
CA$91.5K
CA$0
CA$0
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Praktikumsgehälter

Was sind die Karrierestufen bei ALTEN?

FAQ

El paquete salarial más alto reportado para un Software-Ingenieur en ALTEN in Greater Montreal tiene una compensación total anual de CA$103,085. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ALTEN para el puesto de Software-Ingenieur in Greater Montreal es CA$88,382.

