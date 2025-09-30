Die Software-Ingenieur-Vergütung in Canada bei ALTEN reicht von CA$85.6K pro year für Software Engineer I bis CA$91.5K pro year für Software Engineer II. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Canada beläuft sich auf CA$88.4K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für ALTENs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/30/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Software Engineer I
CA$85.6K
CA$85.6K
CA$0
CA$0
Software Engineer II
CA$91.5K
CA$91.5K
CA$0
CA$0
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
Keine Gehälter gefunden
