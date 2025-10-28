Die Software-Ingenieur-Vergütung in Italy bei ALTEN reicht von €26.8K pro year für Software Engineer I bis €35.7K pro year für Senior Software Engineer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Italy beläuft sich auf €29.6K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für ALTENs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/28/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Software Engineer I
€26.8K
€26.8K
€0
€0
Software Engineer II
€32.2K
€32.2K
€0
€0
Senior Software Engineer
€35.7K
€35.7K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
