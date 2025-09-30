Unternehmensverzeichnis
ALTEN
ALTEN Maschinenbauingenieur Gehälter in Metropoolregio Eindhoven

Die Maschinenbauingenieur-Vergütung in Metropoolregio Eindhoven bei ALTEN beträgt €42.5K pro year für Mechanical Engineer I. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für ALTENs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/30/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

€37.3K - €44K
Netherlands
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
€34.8K€37.3K€44K€48.5K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Mechanical Engineer I
€42.5K
€42.5K
€0
€0
Mechanical Engineer II
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Mechanical Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Mechanical Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Was sind die Karrierestufen bei ALTEN?

FAQ

Weitere Ressourcen