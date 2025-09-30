Unternehmensverzeichnis
AlphaSense
AlphaSense Software-Ingenieur Gehälter in Greater Helsinki

Das mittlere Software-Ingenieur-Vergütungspaket in Greater Helsinki bei AlphaSense beläuft sich auf €72.3K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für AlphaSenses Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/30/2025

Median-Paket
AlphaSense
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Helsinki, ES, Finland
Gesamt pro Jahr
€72.3K
Stufe
L3
Grundgehalt
€67.6K
Stock (/yr)
€4.7K
Bonus
€0
Jahre im Unternehmen
0 Jahre
Jahre Erfahrung
7 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei AlphaSense?

€142K

Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei AlphaSense unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



Enthaltene Titel

Backend-Softwareentwickler

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei AlphaSense in Greater Helsinki liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von €107,190. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei AlphaSense für die Position Software-Ingenieur in Greater Helsinki beträgt €65,611.

