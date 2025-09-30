Unternehmensverzeichnis
AlphaSense
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Software-Ingenieur

  • Alle Software-Ingenieur-Gehälter

  • Greater Delhi Area

AlphaSense Software-Ingenieur Gehälter in Greater Delhi Area

Das mittlere Software-Ingenieur-Vergütungspaket in Greater Delhi Area bei AlphaSense beläuft sich auf ₹3.59M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für AlphaSenses Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/30/2025

Median-Paket
company icon
AlphaSense
Software Engineer
New Delhi, DL, India
Gesamt pro Jahr
₹3.59M
Stufe
Senior Software Engineer
Grundgehalt
₹3.09M
Stock (/yr)
₹200K
Bonus
₹299K
Jahre im Unternehmen
2-4 Jahre
Jahre Erfahrung
5-10 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei AlphaSense?

₹13.94M

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Neueste Gehaltsangaben
HinzufügenVergütung hinzufügenVergütung hinzufügen

Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Daten exportierenOffene Stellen anzeigen
Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei AlphaSense unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Software-Ingenieur Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

Enthaltene Titel

Neuen Titel einreichen

Backend-Softwareentwickler

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei AlphaSense in Greater Delhi Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹5,812,456. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei AlphaSense für die Position Software-Ingenieur in Greater Delhi Area beträgt ₹3,092,753.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für AlphaSense gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • LeverX
  • Brandt Information Services
  • Arcesium
  • SoftServe
  • MRI Software
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen