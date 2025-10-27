Unternehmensverzeichnis
AlphaSense
AlphaSense Software-Ingenieur Gehälter

Die Software-Ingenieur-Vergütung in India bei AlphaSense beträgt ₹3.34M pro year für Senior Software Engineer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in India beläuft sich auf ₹2.48M. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für AlphaSenses Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/27/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Senior Software Engineer
₹3.34M
₹3.09M
₹99.4K
₹149K
Neueste Gehaltsangaben
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei AlphaSense unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei AlphaSense in India liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹5,791,109. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei AlphaSense für die Position Software-Ingenieur in India beträgt ₹2,482,728.

