AlphaSense Vertrieb Gehälter

Das mittlere Vertrieb-Vergütungspaket in United Kingdom bei AlphaSense beläuft sich auf £65.5K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für AlphaSenses Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/27/2025

Median-Paket AlphaSense Sales Development Representative London, EN, United Kingdom Gesamt pro Jahr £45.4K Stufe - Grundgehalt £45.4K Stock (/yr) £0 Bonus £0 Jahre im Unternehmen 0 Jahre Jahre Erfahrung 10 Jahre

Neueste Gehaltsangaben

Unternehmen Standort | Datum Hierarchieebene Tag Jahre Berufserfahrung Gesamt / Im Unternehmen Gesamtvergütung ( GBP ) Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus Keine Gehälter gefunden

Vesting-Zeitplan Haupt 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Bei AlphaSense unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 2.08 % monatlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei AlphaSense ?

