AlphaSense
  • Gehälter
  • Produktmanager

  • Alle Produktmanager-Gehälter

  • New York City Area

AlphaSense Produktmanager Gehälter in New York City Area

Das mittlere Produktmanager-Vergütungspaket in New York City Area bei AlphaSense beläuft sich auf $170K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für AlphaSenses Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/30/2025

Median-Paket
company icon
AlphaSense
Product Manager
New York, NY
Gesamt pro Jahr
$170K
Stufe
Product Manager
Grundgehalt
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$20K
Jahre im Unternehmen
4 Jahre
Jahre Erfahrung
5 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei AlphaSense?

$160K

Neueste Gehaltsangaben
Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei AlphaSense unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Den høyest betalte lønnspackagen rapportert for en Produktmanager hos AlphaSense in New York City Area ligger på en årlig totalkompensasjon på $215,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos AlphaSense for Produktmanager rollen in New York City Area er $170,000.

Weitere Ressourcen