  Produktmanager
  • Produktmanager

  • Alle Produktmanager-Gehälter

AlphaSense Produktmanager Gehälter

Das mittlere Produktmanager-Vergütungspaket in United States bei AlphaSense beläuft sich auf $175K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für AlphaSenses Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/27/2025

Median-Paket
company icon
AlphaSense
Product Manager
New York, NY
Gesamt pro Jahr
$175K
Stufe
Product Manager
Grundgehalt
$160K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$15K
Jahre im Unternehmen
6 Jahre
Jahre Erfahrung
7 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei AlphaSense?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Neueste Gehaltsangaben
Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei AlphaSense unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Produktmanager bei AlphaSense in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $215,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei AlphaSense für die Position Produktmanager in United States beträgt $170,000.

