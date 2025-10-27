Unternehmensverzeichnis
AlphaSense
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Finanzanalyst

  • Alle Finanzanalyst-Gehälter

AlphaSense Finanzanalyst Gehälter

Die durchschnittliche Finanzanalyst-Gesamtvergütung in India bei AlphaSense reicht von ₹582K bis ₹815K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für AlphaSenses Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/27/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

₹630K - ₹733K
India
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
₹582K₹630K₹733K₹815K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Wir brauchen nur noch 3 weitere Finanzanalyst Einträges bei AlphaSense um freizuschalten!

Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community!

💰 Alle anzeigen Gehälter

💪 Beitragen Dein Gehalt

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei AlphaSense unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Finanzanalyst Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Finanzanalyst bei AlphaSense in India liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹814,716. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei AlphaSense für die Position Finanzanalyst in India beträgt ₹581,940.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für AlphaSense gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • LeverX
  • Brandt Information Services
  • Arcesium
  • SoftServe
  • MRI Software
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen