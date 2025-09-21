Unternehmensverzeichnis
Alloy
Alloy Software-Ingenieur Gehälter

Das mittlere Software-Ingenieur-Vergütungspaket in United States bei Alloy beläuft sich auf $170K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Alloys Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/21/2025

Median-Paket
company icon
Alloy
Software Engineer
New York, NY
Gesamt pro Jahr
$170K
Stufe
L2
Grundgehalt
$170K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Jahre im Unternehmen
1 Jahr
Jahre Erfahrung
5 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Alloy?

$160K

Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
Options

Bei Alloy unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

10 years post-termination exercise window.



Enthaltene Titel

Full-Stack-Softwareentwickler

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Alloy in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $225,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Alloy für die Position Software-Ingenieur in United States beträgt $168,009.

Weitere Ressourcen