Alloy
Alloy Vertrieb Gehälter

Die durchschnittliche Vertrieb-Gesamtvergütung in United States bei Alloy reicht von $197K bis $286K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Alloys Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/21/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$223K - $259K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$197K$223K$259K$286K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

$160K

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
Options

Bei Alloy unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

10 years post-termination exercise window.



FAQ

