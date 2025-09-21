Unternehmensverzeichnis
Alloy
Alloy Geschäftsentwicklung Gehälter

Die durchschnittliche Geschäftsentwicklung-Gesamtvergütung in United States bei Alloy reicht von $154K bis $216K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Alloys Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/21/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$167K - $194K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$154K$167K$194K$216K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
Options

Bei Alloy unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

10 years post-termination exercise window.



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Geschäftsentwicklung bei Alloy in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $215,622. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Alloy für die Position Geschäftsentwicklung in United States beträgt $154,016.

