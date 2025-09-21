Unternehmensverzeichnis
Allied Universal
Allied Universal Kundenservice Gehälter

Das mittlere Kundenservice-Vergütungspaket in United States bei Allied Universal beläuft sich auf $40K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Allied Universals Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/21/2025

Median-Paket
company icon
Allied Universal
Customer Service
Philadelphia, PA
Gesamt pro Jahr
$40K
Stufe
L1
Grundgehalt
$40K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Jahre im Unternehmen
1 Jahr
Jahre Erfahrung
2 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Allied Universal?

$160K

Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Kundenservice bei Allied Universal in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $52,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Allied Universal für die Position Kundenservice in United States beträgt $40,498.

