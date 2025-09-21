Unternehmensverzeichnis
Allianz
Allianz Produktmanager Gehälter

Das mittlere Produktmanager-Vergütungspaket in Germany bei Allianz beläuft sich auf €86.4K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Allianzs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/21/2025

Median-Paket
company icon
Allianz
Product Manager
Munich, BY, Germany
Gesamt pro Jahr
€86.4K
Stufe
L3
Grundgehalt
€83.6K
Stock (/yr)
€2.8K
Bonus
€0
Jahre im Unternehmen
3 Jahre
Jahre Erfahrung
5 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Allianz?

€142K

Neueste Gehaltsangaben
FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Produktmanager bei Allianz in Germany liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von €90,656. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Allianz für die Position Produktmanager in Germany beträgt €83,613.

