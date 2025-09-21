Unternehmensverzeichnis
Allianz
Allianz Datenwissenschaftler Gehälter

Das mittlere Datenwissenschaftler-Vergütungspaket in United Kingdom bei Allianz beläuft sich auf £47.9K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Allianzs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/21/2025

Median-Paket
company icon
Allianz
Data Scientist
London, EN, United Kingdom
Gesamt pro Jahr
£47.9K
Stufe
Senior Data Scientist
Grundgehalt
£47.9K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Jahre im Unternehmen
0-1 Jahre
Jahre Erfahrung
2-4 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Allianz?

£121K

Neueste Gehaltsangaben
HinzufügenVergütung hinzufügenVergütung hinzufügen

Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Beitragen

FAQ

Allianz in United KingdomDatenwissenschaftler最高薪酬方案，年度總薪酬為£67,711。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
AllianzDatenwissenschaftler職位 in United Kingdom年度總薪酬中位數為£47,344。

