Unternehmensverzeichnis
AlixPartners
Arbeiten Sie hier? Ihr Unternehmen beanspruchen

AlixPartners Gehälter

AlixPartners's Gehaltsbereich reicht von $84,619 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Finanzanalyst am unteren Ende bis $435,750 für einen Unternehmensberater am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von AlixPartners. Zuletzt aktualisiert: 8/23/2025

$160K

Werden Sie bezahlt, nicht ausgespielt

Wir haben Tausende von Angeboten verhandelt und erreichen regelmäßig Erhöhungen von 30.000€+ (manchmal 300.000€+). Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihr Lebenslauf überprüfen von den echten Experten - Recruiter, die es täglich machen.

Unternehmensberater
Consultant $130K
Vice President $243K
Senior Vice President $336K
Director $436K
Business Analyst
$432K
Geschäftsentwicklung
$413K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Data Scientist
$101K
Finanzanalyst
$84.6K
Personalwesen
$199K
Projektmanager
$176K
Software-Ingenieur
$191K
Technischer Programm-Manager
$221K
Fehlt Ihre Position?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

O cargo mais bem pago reportado na AlixPartners é Unternehmensberater at the Director level com uma remuneração total anual de $435,750. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na AlixPartners é $210,050.

Empfohlene Jobs

    Keine empfohlenen Jobs für AlixPartners gefunden

Verwandte Unternehmen

  • Two Sigma
  • Carta
  • Jump Trading
  • Five Rings
  • Quantlab
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Andere Ressourcen