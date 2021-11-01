Align Technology Gehälter

Align Technologys Gehaltsbereich reicht von $8,645 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Grafikdesigner am unteren Ende bis $257,280 für einen Informationstechnologe (IT) am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Align Technology . Zuletzt aktualisiert: 8/31/2025