Unternehmensverzeichnis
Align Technology
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

Align Technology Gehälter

Align Technologys Gehaltsbereich reicht von $8,645 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Grafikdesigner am unteren Ende bis $257,280 für einen Informationstechnologe (IT) am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Align Technology. Zuletzt aktualisiert: 8/31/2025

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Software-Ingenieur
L6 $147K
L7 $150K

Backend-Softwareentwickler

Maschinenbauingenieur
Median $155K
Software-Engineering-Manager
Median $153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Business-Analyst
Median $120K
Produktmanager
Median $203K
Datenwissenschaftler
Median $143K
Biomedizintechniker
$79.6K
Datenanalyst
$184K
Finanzanalyst
$231K
Grafikdesigner
$8.6K
Informationstechnologe (IT)
$257K
Recht
$124K
Unternehmensberater
$142K
Marketing
$61.2K
Projektmanager
$256K
Cybersicherheitsanalyst
$101K
UX-Forscher
$126K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die bestbezahlte Position bei Align Technology ist Informationstechnologe (IT) at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $257,280. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Align Technology beträgt $145,111.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Align Technology gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Blackbaud
  • Dexcom
  • ManTech
  • ResMed
  • Varian Medical Systems
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen