Aledade
Aledade Gehälter

Aledade's Gehaltsbereich reicht von $96,900 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenanalyst am unteren Ende bis $250,000 für einen Software Engineering Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Aledade. Zuletzt aktualisiert: 8/12/2025

$160K

Software-Ingenieur
Software Engineer $132K
Senior Software Engineer $195K
Software Engineering Manager
Median $250K
Produktmanager
Median $160K

Verwaltungsassistent
$101K
Business Analyst
$99.5K
Datenanalyst
$96.9K
Rechtswesen
$139K
Produktdesigner
$158K
Recruiter
$128K
Vesting-Plan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Aledade unterliegen Aktien-/Equity-Gewährungen einem 4-jährigen Vesting-Plan:

  • 25% wird erworben im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% wird erworben im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% wird erworben im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% wird erworben im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Aledade gemeldet wurde, ist Software Engineering Manager mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $250,000. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Aledade gemeldet wurde, beträgt $135,430.

