AlayaCare
AlayaCare Software-Engineering-Manager Gehälter

Die durchschnittliche Software-Engineering-Manager-Gesamtvergütung in Canada bei AlayaCare reicht von CA$185K bis CA$257K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für AlayaCares Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/3/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$143K - $168K
Canada
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$133K$143K$168K$186K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei AlayaCare?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Engineering-Manager bei AlayaCare in Canada liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von CA$257,017. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei AlayaCare für die Position Software-Engineering-Manager in Canada beträgt CA$184,525.

Weitere Ressourcen

