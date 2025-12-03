Die Software-Ingenieur-Vergütung in United States bei Alarm.com reicht von $114K pro year für Software Engineer I bis $179K pro year für Senior Software Engineer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $148K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Alarm.coms Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/3/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Software Engineer I
$114K
$106K
$5.5K
$2.4K
Software Engineer II
$141K
$125K
$12.9K
$3.3K
Senior Software Engineer
$179K
$150K
$23.6K
$5.6K
Technical Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
20%
JAHR 1
20%
JAHR 2
20%
JAHR 3
20%
JAHR 4
20%
JAHR 5
Bei Alarm.com unterliegen RSUs einem 5-jährigen Vesting-Zeitplan:
20% werden unverfallbar im 1st-JAHR (20.00% jährlich)
20% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (20.00% jährlich)
20% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (20.00% jährlich)
20% werden unverfallbar im 4th-JAHR (20.00% jährlich)
20% werden unverfallbar im 5th-JAHR (20.00% jährlich)
0%
JAHR 1
40%
JAHR 2
0%
JAHR 3
40%
JAHR 4
20%
JAHR 5
Bei Alarm.com unterliegen RSUs einem 5-jährigen Vesting-Zeitplan:
0% werden unverfallbar im 1st-JAHR (NaN% pro Periode)
40% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (40.00% jährlich)
0% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (NaN% pro Periode)
40% werden unverfallbar im 4th-JAHR (40.00% jährlich)
20% werden unverfallbar im 5th-JAHR (20.00% jährlich)
