Alarm.com
  Gehälter
  Software-Ingenieur

  Alle Software-Ingenieur-Gehälter

Alarm.com Software-Ingenieur Gehälter

Die Software-Ingenieur-Vergütung in United States bei Alarm.com reicht von $114K pro year für Software Engineer I bis $179K pro year für Senior Software Engineer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $148K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Alarm.coms Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/3/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Software Engineer I
(Einstiegslevel)
$114K
$106K
$5.5K
$2.4K
Software Engineer II
$141K
$125K
$12.9K
$3.3K
Senior Software Engineer
$179K
$150K
$23.6K
$5.6K
Technical Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

20%

JAHR 1

20%

JAHR 2

20%

JAHR 3

20%

JAHR 4

20%

JAHR 5

Aktienart
RSU

Bei Alarm.com unterliegen RSUs einem 5-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 20% werden unverfallbar im 1st-JAHR (20.00% jährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (20.00% jährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (20.00% jährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 4th-JAHR (20.00% jährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 5th-JAHR (20.00% jährlich)

0%

JAHR 1

40%

JAHR 2

0%

JAHR 3

40%

JAHR 4

20%

JAHR 5

Aktienart
RSU

Bei Alarm.com unterliegen RSUs einem 5-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 0% werden unverfallbar im 1st-JAHR (NaN% pro Periode)

  • 40% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (40.00% jährlich)

  • 0% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (NaN% pro Periode)

  • 40% werden unverfallbar im 4th-JAHR (40.00% jährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 5th-JAHR (20.00% jährlich)



Enthaltene Titel

Full-Stack Software-Entwickler

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Alarm.com in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $222,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Alarm.com für die Position Software-Ingenieur in United States beträgt $145,000.

Weitere Ressourcen

