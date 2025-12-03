Alarm.com Software-Ingenieur Gehälter

Die Software-Ingenieur-Vergütung in United States bei Alarm.com reicht von $114K pro year für Software Engineer I bis $179K pro year für Senior Software Engineer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $148K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Alarm.coms Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/3/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe Vergütung hinzufügen Stufen vergleichen

Neueste Gehaltsangaben

Unternehmen Standort | Datum Hierarchieebene Tag Jahre Berufserfahrung Gesamt / Im Unternehmen Gesamtvergütung ( USD ) Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus

Vesting-Zeitplan Haupt Alternative 1 20 % JAHR 1 20 % JAHR 2 20 % JAHR 3 20 % JAHR 4 20 % JAHR 5 Aktienart RSU Bei Alarm.com unterliegen RSUs einem 5-jährigen Vesting-Zeitplan: 20 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 20.00 % jährlich )

20 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 20.00 % jährlich )

20 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 20.00 % jährlich )

20 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 20.00 % jährlich )

20 % werden unverfallbar im 5th - JAHR ( 20.00 % jährlich ) 0 % JAHR 1 40 % JAHR 2 0 % JAHR 3 40 % JAHR 4 20 % JAHR 5 Aktienart RSU Bei Alarm.com unterliegen RSUs einem 5-jährigen Vesting-Zeitplan: 0 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( NaN % pro Periode )

40 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 40.00 % jährlich )

0 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( NaN % pro Periode )

40 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 40.00 % jährlich )

20 % werden unverfallbar im 5th - JAHR ( 20.00 % jährlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Alarm.com ?

