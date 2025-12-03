Unternehmensverzeichnis
Alarm.com
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Elektroingenieur

  • Alle Elektroingenieur-Gehälter

Alarm.com Elektroingenieur Gehälter

Die durchschnittliche Elektroingenieur-Gesamtvergütung in United States bei Alarm.com reicht von $184K bis $268K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Alarm.coms Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/3/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$211K - $241K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$184K$211K$241K$268K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Wir brauchen nur noch 3 weitere Elektroingenieur Einträges bei Alarm.com um freizuschalten!

Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community!

💰 Alle anzeigen Gehälter

💪 Beitragen Dein Gehalt


Vesting-Zeitplan

20%

JAHR 1

20%

JAHR 2

20%

JAHR 3

20%

JAHR 4

20%

JAHR 5

Aktienart
RSU

Bei Alarm.com unterliegen RSUs einem 5-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 20% werden unverfallbar im 1st-JAHR (20.00% jährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (20.00% jährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (20.00% jährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 4th-JAHR (20.00% jährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 5th-JAHR (20.00% jährlich)

0%

JAHR 1

40%

JAHR 2

0%

JAHR 3

40%

JAHR 4

20%

JAHR 5

Aktienart
RSU

Bei Alarm.com unterliegen RSUs einem 5-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 0% werden unverfallbar im 1st-JAHR (NaN% pro Periode)

  • 40% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (40.00% jährlich)

  • 0% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (NaN% pro Periode)

  • 40% werden unverfallbar im 4th-JAHR (40.00% jährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 5th-JAHR (20.00% jährlich)



Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Elektroingenieur Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Elektroingenieur bei Alarm.com in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $267,860. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Alarm.com für die Position Elektroingenieur in United States beträgt $183,870.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Alarm.com gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Seagate
  • Fiserv
  • TransUnion
  • UserTesting
  • Harmonic
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/alarmcom/salaries/electrical-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.